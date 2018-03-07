Климкин назвал желание Собчак поехать в Крым «шизофренией»

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак хоть и придерживается украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым, но едет туда с целью ведения нелегитимной кампании к нелегитимным выборам на оккупированной территории.

Об этом в своем аккаунте написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Соблюдать украинское законодательство для въезда в оккупированный Крым – это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании к нелегитимным выборам на оккупированной территории – это точно шизофрения. Обычная политика», – отметил министр.

По его словам, для того чтобы пообщаться с крымскими татарами необходимо ехать в Киев, потому что в Украине Меджлис не запрещен.

«Чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», – заявил Климкин.

Напомним, ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар заявила, что Собчак сможет посетить Крым в случае предоставления разрешения Государственной миграционной службы и Службы безопасности Украины.

«Слово и дело»