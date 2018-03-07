Путин объявил все и всех на оккупированной части Донбасса «нашим»

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз, вопреки всем доказательствам, заявил, что на Донбассе якобы нет ни российских войск, ни российского оружия

Об этом он сказал в фильме «Миропорядок 2018».

«Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны», — сказал Путин.

При этом он напомнил, что руководство Украины говорит о том, что с территории России на оккупированные территории Донбасса поступает оружие и гибнут военнослужащие украинской армии.

«Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши?» — добавил президент РФ.

Как известно, в зоне АТО неоднократно ловили российских военнослужащих, которые действовали в составе отрядов боевиков «ЛДНР». Также на Донбассе фиксировали использование образцов оружия, которые состоят на вооружении только в армии России.

Напомним, российская сторона на суде в Гааге заявила, что боевики нашли оружие в шахтах на Донбассе.

РИА Новости