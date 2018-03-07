Ядовитая сладость социализма

Российская интернет компания Head Hunter провела недавно опрос на тему популярности в России системы безусловного основного дохода (БОД). Такая система предусматривает регулярные государственные выплаты всем, независимо от их дохода и социального положения. О размере выплат речь не шла. Как сообщает «Российская газета», 62% опрошенных высказались в поддержку БОД, 20% — против. Остальные, видимо, раздумывают.

Разве не это русская мечта, национальная идея, главная духовная скрепа и завет предков — ничего не делать и сладко жить? Не работать, но получать хорошие деньги. Раскопать клад, получить нежданное наследство, сорвать джекпот в казино или выиграть в лотерею. Жениться на богатой вдове или выйти замуж за миллионера. На худой конец, найти на улице туго набитый бумажник и, стремительно бросившись к нему, поскорее спрятать в карман, сделав вид, что сам его только что выронил.

Конечно, это мечта не только русская. В любой стране есть люди, мечтающие пожить на халяву. Но в России их уж слишком много. В значительной мере это наследие социализма, когда мы делали вид, что работаем, а государство делало вид, что нам платит. Работать много, законно, честно и прибыльно было нельзя. Даже для второй работы приходилось получать на первой разрешение на совместительство. Чтобы зарабатывать много, надо было в той или иной мере обходить закон. До известных пределов власть смотрела на это сквозь пальцы, особенно когда карманы ответственных чиновников топырились от полученных взяток. Но по-настоящему богатым нельзя было быть никому. Советская власть этого не терпела. Богатый человек опасен своей инициативностью, своими возможностями и привлекательным примером для бедных. Базовый принцип социализма — государство должно быть богатым, я люди в нем — бедными. Тогда ими легко управлять.

Социализм развращал людей, отучая их работать, но одновременно предоставляя как бы бесплатные услуги — образования, здравоохранения, культуры. Услуги эти были, как правило, весьма низкого качества. Не зря же говорили, «лечиться даром — даром лечиться». Но каждый человек думал, что он ничего не платит из своего кармана. Он продавал свой труд единственному в стране работодателю — государству, которое распределяло деньги на учебу и медицину, называя их бесплатными. А что может быть приятнее, чем бесплатная услуга? И даже качество ее не оспоришь — ты же бесплатно все получил! Вот и будь благодарен партии, правительству и всему социалистическому лагерю.

Времена не то чтобы возвращаются в первозданном виде, но уже очень напоминают прежние. Многие удивляются: как это так легко удалось развернуть нашу страну в обратную сторону, отобрав у людей демократические свободы, только-только начавшие произрастать на не слишком благодатной российской почве? А ничего удивительного: даже люди, обрадовавшиеся свободе, все еще продолжают жить социалистическими инстинктами.

БОД — не российское изобретение. Разговоры об этом давно идут в Европе. В позапрошлом году в Швейцарии прошел референдум: хотят ли швейцарцы получать гарантированный государством ежемесячный доход в размере 2,5 тысяч франков? Это примерно столько же и в долларах. Плохо ли получать каждый месяц вполне приличные деньги просто так, ни за что? Швейцарцы сказали: плохо. 76% высказались против.

В Финляндии проводится эксперимент с двумя тысячами безработных, которым пособие по безработице заменили примерно таким же по размеру БОД. Даже получив работу, они продолжают получать гарантированный доход.

Социалистическое начало в этой системе очевидно. Все граждане получают от государства совершенно одинаковые выплаты. Государство берет эти деньги из бюджета. Бюджет пополняется за счет налогов и сборов с граждан и их предприятий. В итоге государство просто перекладывает деньги из карманов состоятельных налогоплательщиков в карманы бедных граждан. Примерно то же самое происходит и со всеми социальными пособиями, но только здесь помощь не адресная и без учета обстоятельств, а равная — всем одинаково.

Идея гарантированного правительством всеобщего минимального дохода встречается еще в «Утопии» Томаса Мора. В упрощенном виде она сформулирована Шариковым из «Собачьего сердца»: «Взять всё да и поделить». Ныне эта идея подается в более интеллектуальной упаковке.

По-видимому, желание играть патерналистскую роль свойственно не только отмороженным авторитарным правителям. В Европейском союзе идея безусловного базового дохода тоже находит большое понимание. Искушение поставить всех граждан в максимальную зависимость от государства велико во многих странах, ему поддаются представители самых разных политических режимов. Они всегда играют на самых слабых струнах человеческой души.

Не будем ханжами — кому не понравятся неожиданно свалившиеся на нас деньги? Кто откажется от счастливого лотерейного билета или хорошего наследства? Такая удача обрадует почти любого. Но многие ли из нас готовы надеяться на подобный источник доходов всю жизнь? Многие ли согласятся всю жизнь зависеть от случайной удачи или доброты правительства? Это как с алкоголем или наркотиками — кто не пробовал их хоть когда-нибудь? Однако все понимают, что, пристрастившись к ним, рискуешь угробить свою жизнь. Так же и с дармовыми деньгами: они, может быть, и хороши изредка, но это не должно превращаться в систему. Свобода и независимость дороже.

Александр Подрабинек, ЕЖ