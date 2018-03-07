При крушении АН-26 в Сирии могли погибнуть наемники ЧВК «Вагнер»

В результате катастрофы военного транспортника Ан-26 в Сирии мог погибнуть генерал-майор ВС РФ

Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на собственные источники.

По неподтвержденной информации, при крушении самолета погиб генерал-майор В. Г. Еремеев. Сообщается также, что среди погибших в авиакатастрофе в Сирии были в том числе и бойцы ЧВК «Вагнер».

Как сообщало «Гуляй Поле», на борту Ан-26 находились 39 человек, все они российские военнослужащие.

Напомним, что российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку.

WarGonzo