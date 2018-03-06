Рецепт от России: как переплюнуть Оруэлла

Рано или поздно кому-то придет в голову предложение: чем бороться с каждым врагом индивидуально, не лучше ли вовсе закрыть их всех сразу? «Сделать Кафку былью» с успехом удалось…

Российское начальство, давно и с успехом реализовавшее идею «сделать Кафку былью», устремилось к новым зияющим высотам. А именно к тому, чтобы переплюнуть фантасмагорию романа «1984» Оруэлла. В своей антиутопии тот рассказывал о «полиции мысли», которая способна выявлять и наказывать не за произнесение слов, а даже за некую умственную деятельность, которая предполагает сомнение в мудрости руководящей партии. И вот временная комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ пошла гораздо дальше оруэлловских фантазий, пишет Александр Гольц на страницах «Ежедневного Журнала».

В представленном комиссией докладе говорится о том, что человек может стать агентом вражеского влияния…даже не осознавая этого. «Для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в т.ч. покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или ее к намеченной извне цели», – отмечается в докладе. При этом «сам объект влияния не обязательно может осознавать внешнее управление в полной мере, а у его кураторов нет необходимости выходить с объектом на прямую связь (засвечивать ставленника)».

Оказывается, «в нужный момент к объекту может “вдруг” привлекаться гипертрофированное внимание глобальных зарубежных СМИ и ”независимой” блогосферы…Его или ее начинают активно приглашать на разнообразные мероприятия: научные семинары, лекции, встречи в стенах зарубежных парламентов, дипломатические приемы, что способствует раскрутке объекта, приданию ему нужного авторитета… Содержательная часть деятельности фигуранта, конечным бенефициаром которой является внешний заказчик всего сценария, также разрабатывается силами больших коллективов и в практически завершенном виде предлагается ему (ей) на безвозмездной основе в качестве ”дружеских” советов, пожеланий, рекомендаций, идей».

Кажется, Иосиф Виссарионович простер над страной свои крыла

Итак, если вы приглашены на прием во вражеское логово (то есть в иностранное посольство), если у вас берут интервью и вы участвуете в международных конференциях – знайте, в ваше бессознательное внедряется враг. Замечу, что идеи этого замечательного доклада явно формулировались в спецслужбах. Ведь теперь доказать антироссийскую деятельность будет куда как просто: достаточно будет визита «фигуранта» в посольство или участия в конференции. Только шаг остался до требования испрашивать разрешение на любой контакт с иностранцем и обязанности писать потом докладную о содержании беседы.

В тот же самый день, когда стало известно об этом замечательном документе, советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью НТВ поведал, что все готово к отключению Рунета от мировой паутины: «Аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили эффективно. Технически мы готовы к любым действиям».

Клименко, конечно, обсуждает гипотетическую ситуацию, что от Интернета Россию может отключить злокозненный Запад. Там, на Западе, об этом отключении ничего не говорят (в секрете, гады, держат). Однако отечественная власть только и занимается тем, что оберегает росграждан от тлетворного влияния иностранных, равно как и неправильных отечественных сайтов (наш «Ежедневный Журнал» в их числе).

Рано или поздно какому-нибудь Роскомнадзору велят выйти в правительство с радикальным предложением: чем бороться с каждым врагом индивидуально, не лучше ли вовсе закрыть их все сразу? И тем в принципе исключить иностранное влияние. Ведь, как указывается в докладе временной комиссии Совфеда: «Оперативный контент нередко передается во внешне безобидных чатах по каналам Интернет».

В тот же самый день главный начальник страны поучаствовал в коллегии ФСБ, где поблагодарил славных чекистов за разоблачение четырех сотен вражеских шпионов на территории РФ и рекомендовал защитить россиян от киберугроз. И все это в один день! Впрочем, день был необычный – 5 марта, 65-летие кончины эффективного менеджера, создавшего практически идеальную систему управления с помощью беспощадного террора. Кажется, что и сейчас, в XXI веке, Иосиф Виссарионович простер над страной свои крыла. Одна проблема – ни на следующий день, ни после переназначения Путина он не улетит…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»