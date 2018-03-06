Вопрос Крым в сознание Россиян: как обсуждаю вопрос полуострова в Украине

Российский взгляд на проблему Крыма, через восприятие ими осуждения этого вопроса в самой Украине. На что в первую очередь обращают внимания россияне и какие выводы в итоге делают. Как есть без купюр.

Четыре года назад Крым был оккупирован и аннексирован Россией, считающей полуостров перешедшим по ее юрисдикцию. В связи с этой датой на Украине проводят разбор полетов и пытаются определить, в чем была ошибка Киева. Об этом – в комментарии «КоммерсантЪ FM» международного обозревателя газеты Максима Юсина. Этот комментарий как нельзя лучше демонстрирует восприятие вопроса Крыма в сознание образованных россиян.

Тема Крыма в эти дни – одна из самых популярных в украинском телеэфире. Министры, депутаты, эксперты, общественные активисты и ветераны АТО пытаются определить, в чем ошибся Киев четыре года назад, почему позволил Москве столь легко, безболезненно и фактически бескровно установить контроль над полуостровом.

Едва ли не самым показательным, информационно насыщенным и пугающим было недавнее ток-шоу «Право на власть» на канале 1+1, целиком посвященное крымской теме. Почему пугающим? Потому что в режиме прямого эфира приглашенные гости позволяли себе говорить на удивление откровенно. До такой степени, что иногда от этой откровенности охватывала оторопь.

Так, Ленур Ислямов, один из лидеров крымскотатарского движения, выступающий против присоединения полуострова к России, сказал буквально следующее: «Нам надо было принести в жертву определенное число крымских татар. Народ тогда был готов к этому. Если бы я сейчас мог вернуться в те времена, я так бы и поступил».

Именно так, слово в слово, он и сказал. Если не верите, можете послушать эфир – его легко найти в интернете, а господин Ислямов выступает по-русски. Так что вы все поймете. И крымские татары – в массе своей русскоязычный народ – тоже поймут. Поймут, что существовали планы принести их в жертву. Не поголовно, в ограниченных масштабах, не так, как при Сталине в 1944 году, когда репрессии обрушились на весь многострадальный народ. Но по той же технологии – люди должны были страдать, а возможно, погибать, во имя чьих-то политических целей и амбиций.

Интересно, что в ходе того же телеэфира Ленуру Ислямову стал возражать не кто иной, как один из лидеров «Народного фронта» Сергей Пашинский, весной 2014 года исполнявший обязанности главы администрации президента. Из его слов следовало, что власти Украины тоже были готовы принести в жертву крымских татар. Вот что дословно сказал господин Пашинский: «Я под присягой заявляю, что, как одно из высших должностных лиц нашего государства, предлагал лидерам крымско-татарского народа включиться в борьбу за Крым и был готов их вооружить. Но получил ответ, что Крым должны защищать государство Украина и ее вооруженные силы».

То есть получается, что среди лидеров крымских татар четыре года назад, к счастью, нашлись люди, которые, в отличие от господина Ислямова, не захотели в очередной раз приносить в жертву свой народ. Сергея Пашинского такая позиция разочаровала, но в исторической перспективе это, бесспорно, позитивный момент.

Потому что, в отличие от Донбасса, в Крыму обошлось без крови. А стало быть, без взаимной ненависти, без антагонизма, без ожесточения. И значит, остается шанс на то, что со временем можно будет сесть за стол переговоров с теми крымско-татарскими лидерами, которые четыре года назад так сильно огорчили Сергея Пашинского, проявив мудрость и отказавшись втягивать свой народ в гражданскую войну.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ FM»