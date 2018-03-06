В России я ощущаю себя «отщепенцем», – Тверской

Российский блогер Тверской не признает оккупации и аннексии Крыма. Он осуждает российскую агрессию против Украины и восхищается Майданом 2013–2014 года.

Российский блогер Александр Тверской рассказал, что переоценить взгляды на самого себя, Россию, Украину и мир в целом его заставил Майдан. Наибольшим личным ударом для него стала оккупация и аннексия Крыма и последовавшая российская агрессия на Востоке Украины. Об этом он заявил в интервью «Фактам».

«Аннексия Крыма стала для меня большим ударом. Знаете, я очень-очень хочу приехать в украинский Крым. Даже не думал, что такое может произойти: в XXI веке без объявления войны взять и украсть кусок чужой территории. И почти сразу оккупировать восток Украины и ввести туда войска. Для меня это стало огромным потрясением, от которого до сих пор не могу оправиться», – рассказал Тверской.

Блогер так же отметил, что в настоящее время в России он ощущает себя в одиночестве: «отщепенцем», «либерастом» и «бандеровцем». При этом возросло агрессивное отношение к нему со стороны россиян и даже близких родственников, исключение составляют только его родители эмигрировавшие в Израиль.

«Гуляй Поле»