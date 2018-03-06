На следующей недели США могут ввести против России новые санкции

В этот раз речь идет о санкция за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Санкции могут коснутся и россиян которых в США обвиняют в кибератаках.

Администрация Дональда Трампа еще не ввела новые санкции против РФ за вмешательство в выборы, как того требовал Конгресс, однако это может произойти очень скоро. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс на заседании комитета Сената, сообщает «CNS News».

«Я считаю, что то, что мы сделали, недостаточно», – сказал Коутс.

«Работа над санкциями продолжается, и глава Минфина дал понять, что не позднее следующей недели он объявит о некоторых из этих санкций», – добавил он.

По словам директора Нацразведки, санкции могут быть объявлены против россиян, которых США ранее обвинили в кибератаках.

Коутс ожидает, что Россия «будет продолжать использовать пропаганду, социальные сети и другие средства влияния, чтобы пытаться усилить социальные и политические разногласия в Соединенных Штатах».

Ожидалось, что 29 января власти США объявит о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона «О противодействии противникам Америки с помощью санкций» (CAATSA), подписанного Трампом в прошлом году.

Однако администрация Трампа заявила, что не будет немедленно вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом. Администрация американского президента считает, что с момента принятия закона иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение продукции российского ВПК.

«CNS News»