Россия упустила свой шанс на европейский путь, – Тверской

Россия упустила свой шанс на преобразования по европейскому пути: либерализации, демократизации. За четверть века с момента обретения независимости в России не провели ни люстрацию, ни декоммунизацию, ни тем более судебных процессов по преступлениям советского периода.

Российский блогер Александр Тверской, что свой шанс на настоящие преобразования Россией упустила в 90-е годы. Об этом он заявил в интервью «Фактам».

«В 90-х был последний шанс для России на какие-то изменения, на европейский путь развития. Эпоха Ельцина продержалась всего девять лет. Но не было сделано ничего. Ни люстрации, ни декоммунизации, ни десоветизации, ни второго Нюрнберга. То есть люди остались советскими. Да, они стали смотреть цветные телевизоры и получили право выезжать в Турцию, покупать «Сникерсы», «Баунти» и заграничные шмотки. Этим их понимание свободы и ограничилось. И закончилось. Внутри они остались теми же ущербными, забитыми, жаждущими сильной руки телятами, которых можно только водить за веревочку и насиловать», – подчеркивает блогер.

Тверской подчеркивает, что имено президент Борис Ельцин привел Владимира Путина квласти. В тоже, время, как отмечает блогер – в России ждали такой сильной руки, и несмотря на его прошлую службу в КГБ восприняли это с воодушевлением.

«Гуляй Поле»