Украинское посольство в Москве на получало письмо от Собчак

Собчак заявила, что направила в посольство Украины в Москве письмо с просьбой разрешить ей посетить Крым. Собчак собиралась въехать в Крым через территорию Украины, в соответствии с действующим законодательством.

В Посольстве Украины в России опровергли заявление кандидата в президенты России Ксении Собчак об обращении в дипмиссию за разрешением поехать в оккупированный Крым. Об этом агентству «УНИАН» сообщили в посольстве Украины в РФ.

«Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», – рассказал украинский дипломат агентству.

Как известно, Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

«Я уже направила письмо в посольство Украины, жду ответ. Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так правильно будет», – сказала она.

«УНИАН»