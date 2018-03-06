Ответственность за российские преступления несет народ, – Тверской

За преступления России несут ответственность не только российские власти, но и российские граждане. Пропаганда легла на благодатную почву российского общественного мировоззрения.

Александр Тверской не считает президента Владимира Путина единственным ответственным за совершенные Россией преступления. По его мнению ответственность не в меньшей степени лежит и на российских гражданах, с молчаливого согласия которых эти преступления были совершены. Об этом он заявил в интервью «Фактам».

«Сегодня мы имеем то, что имеем. Это естественный итог. Ведь не вдруг люди стали такими. Не потому, что пришел Путин, включил свое «Геббельс-ТВ» и они внезапно изменились. Пропаганда легла на благодатную и удобренную почву. Более того, граждане подспудно ждали этого», – отмечает Тверской.

Вместе с тем Александр Тверской подчеркивает, что «русский народ – великодержавный шовинист, смотрящий на весь мир свысока». По его личному убеждению это относится не только к вопросу Украины, но даже к вопросу восприятия других национальностей в самой России.

«Гуляй Поле»