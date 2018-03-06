Опубликовано исследование об угрозах для Украины из-за выборов в России

Исследование академии при МИД показало, что существуют определенные угрозы для украинской дипломатии, если глава РФ Владимир Путин отправится в оккупированный Россией Крым голосовать за себя на выборах президента.

Центр международных исследований Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИДе представил аналитической записку «Выборы президента РФ: вызовы и возможности для Украины». В записке рассматриваются угрозы для Украины связанные с проведение российских президентских выборов в Крыму, сообщает «Украинская Правда».

«Вероятное личное голосование действующего президента РФ в Крыму может стать очередной циничной демонстрацией российской позиции относительно того, что вопрос Крыма является исключительно вопросом внутренней политики РФ», – объясняют исследователи.

Они пришли к выводу, что если в случае с ОРДЛО Россия декларирует готовность к ведению переговоров, то по Крыму РФ и в дальнейшем предусматривает снятие вопроса с повестки дня международного сообщества.

«Привлечение внимания к оккупированному Крыму в контексте выборов составляет основной вызов для украинской дипломатии», – отмечается в документе.

Аналитики предполагают, что таким образом происходит интенсификация риторики миротворческого плана для оккупированных территорий Донбасса в контексте выборов.

«Способность защиты граждан Украины на территории РФ подрывается внутренними тенденциями самого политического режима, который в избирательный период становится более жестким ко всем, кто, по его мнению, может представлять угрозу», – говорится в записке.

Исследователи ожидают, что после своего переизбрания Путин будет продолжать нынешнюю внешнюю политику, в том числе и по отношению у Украине.

«В этом процессе для Украины важно активно удерживать вопрос всех оккупированных территорий в приоритетах международной повестки дня», – подчеркивается в документе.

Как сообщало «Гуляй Поле», президент России Владимир Путин, который пошел на выборы как самовыдвиженец, может проголосовать на одном из незаконных избирательных участков в аннексированном Крыму.

«Украинская Правда»