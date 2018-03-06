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Новости

Не исключена большая война между Россией и Украиной – Тверской

«Гуляй Поле»
06 марта 2018

Правящая элита России – «коллективный Путин» способны, по мнению российского блогера абсолютно на все. Не исключает он и полномасштабного вторжения в Украину.

Российский блогер Александр Тверской не исключает большой войны между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью «Фактам».

«Путин такой человек (так будем называть его условно), который способен абсолютно на все. То есть, если вы меня спросите, возможна ли большая война, возможно ли полноценное вторжение в Украину и еще что угодно, ответ прост: да, он может. Совершит ли? Неизвестно, что у него в голове», – подчеркнул блоггер.

Тверской так же отметил, что после выборов ситуация в России ухудшится.

«Гуляй Поле»

Tags: Александр Тверской, война, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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