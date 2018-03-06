В 2014 году вертолеты с Януковичем на борту пытались вернуть в Харьков

На суде рассказали, как диспетчерская служба «Украэроруха» пыталась вернуть вертолеты с беглым президентом Украины Януковичем в Харьков. Но в самом Харькове отказались выполнять это распоряжение.

Старший штурман Днепропетровского регионального подразделения «Украэроруха» Андрей Чертков подтвердил, что 22 февраля 2014 года диспетчеры передали указание вертолетам с Виктором Януковичем на борту вернуться в Харьков. Об этом он рассказал 6 марта в Оболонском районном суде Киева, который слушает дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает «Украинская Правда».

Чертков, которого заявила свидетелем сторона защиты, поведал обстоятельства своей смены 22 февраля 2014 года.

По его словам, команду о возврате двух вертолетов в Харьков получил по телефону старший диспетчер майор Виталий Мартыненко от штурмана Воздушного командования «Центр».

«По указанию главы Верховной Рады Александра Турчинова, необходимо вернуть борты в Харьков», – передал приблизительный текст указания Чертков.

Он отметил, что фамилию штурмана Воздушного командования «Центр», который передавал команду, не помнит.

На уточняющий вопрос защиты Чертков подтвердил, что достоверность и необходимость выполнения этого указания они проверили у начальника смены «Украэроцентра».

«Так как эти борты находились на обслуживании сектора полетов Харькова, мы вышли на этот орган и передали эту информацию, что необходимо передать командиру воздушного судна следующие данные», – обрисовал дальнейшее развитие событий Чертков.

По его словам, центр полетов в Харькове отказался передавать эту информацию пилотам.

В дальнейшем диспетчеры перевели указанные вертолеты с частоты в Харькове на военную частоту, переговоры с пилотами вел майор Мартыненко.

Пилотам передали указание вернуться в Харьков.

«Согласно указанию главы Верховной Рады… Турчинова… Хотя может даже фамилия не указывалась… Вам приказано вернуться в Харьков. В противном случае будет подъем дежурных сил», – пересказал штурман разговор с пилотами.

Свидетель подтвердил, что дежурные силы (военная авиация) применяются для принудительной посадки, например самолетов-нарушителей воздушного пространства.

По словам Черткова, один борт начал разворачиваться и брать обратный курс, но вертолет, летевший первым, продолжал движение, а через какое-то время раздумий доложил, что для возврата в Харьков не хватает топлива, поэтому принято решение садиться в Донецке.

Таким образом, оба вертолета позже приземлились там.

По словам свидетеля, об отказе пилотов было доложено в Украэроцентр.

На уточняющий вопрос Чертков подтвердил, что во время дежурства 22 февраля 2014 года смена «Украэроруха» не была осведомлена о пассажирах и грузе на борту указанных вертолетов.

Чертков также не знает, были ли проинформированы об указании вернуть вертолеты Минобороны и Мининфраструктуры (ведомство, которому подчинено предприятие «Украэрорух»). Свидетель также не смог вспомнить, кто возглавлял эти министерства в феврале 2014 года.

«Украинская Правда»