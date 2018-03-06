В Петербурге активиста задержанного с украинским флагом обвинили в демонстрации «нацистской символики»

Дело активиста с украинским флагом на «Акции памяти Немцова» в Петербурге рассматривают в суде. В качестве аргумента обвинения в адрес Шипицина используется «демонстрация запрещенной» символики.

Суд отклонил жалобу подсудимого на решение суда по поводу «схожего до смещения флага» с нацистской символикой. В отношении задержанного на «Акции памяти Немцова» Владимира Шипицина суд вынес решение по статье 20.3 Кодекса об административных нарушениях – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

«Судебный произвол рашистской «фемиды» продолжается. Судья СПб горсуда Калинина, ведя себя как типичная базарная баба, отказала в удовлетворении жалобы на решение Калининского суда по поводу «схожего до смешения» флага», – пишет Шипицин.

Судебный произвол рашистской "фемиды" продолжается. Судья СПб горсуда Калинина, ведя себя как типичная базарная баба, от… Опубліковано Vladimir Shipitcyn 6 березень 2018 р.

На встречный вопрос Шипицина о том, что российский триколор совпадает с флагом Русской освободительной армии генерала Андрея Власова судья отказалась дать ответ.

«Судья отказалась отвечать на мой вопрос, является ли трехцветный флаг по ее правую руку до неразличимости схожим с флагом РОА генерала Власова, сотрудничавшим с нацистами, и не нарушает ли она его публичной демонстрацией ст. 20.3 фашистско-путинского КоАП», – пишет он.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее Владимир Шипицин отбыл 5-дневный административный арест за украинский флаг

«Гуляй Поле»