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Новости

В Петербурге активиста задержанного с украинским флагом обвинили в демонстрации «нацистской символики»

«Гуляй Поле»
06 марта 2018

Дело активиста с украинским флагом на «Акции памяти Немцова» в Петербурге рассматривают в суде. В качестве аргумента обвинения в адрес Шипицина используется «демонстрация запрещенной» символики.

Суд отклонил жалобу подсудимого на решение суда по поводу «схожего до смещения флага» с нацистской символикой. В отношении задержанного на «Акции памяти Немцова» Владимира Шипицина суд вынес решение по статье 20.3 Кодекса об административных нарушениях – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

В коридоре суда.

«Судебный произвол рашистской «фемиды» продолжается. Судья СПб горсуда Калинина, ведя себя как типичная базарная баба, отказала в удовлетворении жалобы на решение Калининского суда по поводу «схожего до смешения» флага», – пишет Шипицин.

Судебный произвол рашистской "фемиды" продолжается. Судья СПб горсуда Калинина, ведя себя как типичная базарная баба, от…

Опубліковано Vladimir Shipitcyn 6 березень 2018 р.

На встречный вопрос Шипицина о том, что российский триколор совпадает с флагом Русской освободительной армии генерала Андрея Власова судья отказалась дать ответ.

«Судья отказалась отвечать на мой вопрос, является ли трехцветный флаг по ее правую руку до неразличимости схожим с флагом РОА генерала Власова, сотрудничавшим с нацистами, и не нарушает ли она его публичной демонстрацией ст. 20.3 фашистско-путинского КоАП», – пишет он.

В зале суда.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее Владимир Шипицин отбыл 5-дневный административный арест за украинский флаг

«Гуляй Поле»

Tags: Владимир Шипицин, обвинения, Россия, суд

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