Порошенко оценил угрозу вмешательства России в украинские выборы

По имению президента Порошенко угроза такого вмешательства очень высока и власти Украины делают все возможное, что бы препятствовать или нейтрализовать негативные последствия таких акций.

Президент Петр Порошенко считает чрезвычайно высокой угрозу вмешательства России в украинские выборы. Об этом в интервью британскому изданию «Financial Times» он ответил на вопрос об обеспокоенности возможным вмешательством.

«Мы стараемся сделать все возможное, но мы считаем эту угрозу чрезвычайно высокой», – отметил президент.

В частности, Порошенко утверждает, что «пытался защитить Украину от угроз гибридной войны», включая систему российских фейковых новостей и использования социальных сетей.

Вместе с тем глава государства сказал, что надеется на использование опыта немецкого и французского законодательства против фейковых новостей.

«У нас есть эффективное сотрудничество и стратегическая коммуникация с нашими партнерами», – сказал Порошенко.

Он также отметил «эффективное сотрудничество» со спецслужбами США, Канады и Великобритании.

Кроме того, президент отметил, что Россия использует «огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях».

«И поэтому я делаю такие вещи, как прекращение российского телевизионного вещания и блокировка российских социальных медиа, потому что они (россияне – УП) используют их для пропагандистской войны», – отметил Порошенко.

Как известно, 16 февраля Минюст США предъявил обвинения по 13 гражданам РФ во вмешательстве в выборы президента США. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками «фабрики троллей». Власти США потребовали экстрадиции подозреваемых, но Россия ответила отказом.

«Financial Times»