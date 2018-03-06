В Сирии разбился российский военно-транспортный самолет

По уточненным данным в авиакатастрофе в Сирии погибли 39 человек, ранее сообщалось о 32 погибших. Авиакатастрофа произошла когда военно-транспортный самолет заходил на посадку.

На борту российского военно-транспортный самолета Ан-26, разбившегося в Сирии, было 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «ТАСС».

«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, который потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ. Огневого воздействия на самолет не было», – сообщили в Минобороны.

Во вторник, 6 марта, в Сирии при заходе на посадку разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26.

«6 марта около 15:00 по московскому времени при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», – говорится в сообщении.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность», — отметили в военном ведомстве. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», – добавили в Минобороны РФ.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. Огневого воздействия по самолету не было, заявили в российском Минобороны.

«ТАСС»