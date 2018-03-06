Приглашение на казнь

Российскому блогеру Александру Тверскому послали черную метку. Иначе сюжет на государственном федеральном канале трактовать сложно.

Еще не забыт случай, когда после такой поделки журналистку полоснули ножом по горлу прямо в редакции, схема которой откуда-то взялась у нападавшего. Александр утверждает, что за его резкую проукраинскую позицию ему угрожают едва ли не ежедневно.

И можно привести множество примеров, когда анонимные угрозы приводили к реальному членовредительству, если не к убийствам.

В большинстве случаев имена жертв мало что скажут (если вообще скажут) нелюбопытному в массе своей обывателю. Пожалуй, за исключением Бориса Немцова. Анна Политковская, Александр Литвиненко, журналисты, политики, правозащитники. Как говорится, широко известные в узких кругах. Не бабушке на лавочке. Не трудяге у станка.

Потому тезис о том, что никакого вреда для власти потенциальная жертва не представляет – это для бабушек и трудяг. (Не имею ничего против ни против профессий, ни против возраста) Это об уровне образования и компетентности. Ну и памяти и способности систематизировать, конечно.

Как там Путин говорил о Политковской? Своей смертью она навредила власти больше, чем всеми своими статьями.

Как там Путин говорил о Литвиненко? Привлекался, никакими секретными сведениями не обладал.

Как там Путин говорил о Немцове? Не играл в политике никакой существенной роли. Не факт, что нужно было убивать.

А вот же – убиты.

Зачем? А почему бы и нет, этой конторе, ведущей свой род от Дзержинского, не привыкать, как известно. А исполнителям только в первый раз может быть совестно или страшно.

Когда же коготок увяз…

Тем отвратителен тезис о «не представляет угрозы» телевизионных доносчиков или исполнителей воли.

Не у всех память аквариумной рыбки.

Как и странны разглагольствования вроде того, что если он не агент ФСБ, то чего ж ему позволяли ранее столько писать. Вообще-то все погибшие от пуль, покалеченные зеленкой или битой тоже становились объектами нападений не с момента рождения. Дела у конторы куда разнообразнее (посадки за переписку, перепосты, прослушки-подглядывания-дискредитация и т. д.

Ко всем подход индивидуальный. Даже, когда уж кто-то надоел, что совсем не вмочь терпеть. Кого в Лондоне радиактивным веществом, кого там же самоубить, кого застрелить на мосту у Кремля, а кого и с помощью отморозков из каких-нибудь наших или серб.

А какая мерзость выставлять обвинением тот факт, что человек предлагает людям, которых не оставили равнодушным тексты, перевести по желанию и сколько можешь денежку на телефон или карточку.

Какая наглость – за работу деньги просить. Не перед получением указаний о теме и заданности материала, а после выхода того, что не мог не написать! Нет, шавкам с государственного федерального канала этого никак не понять. Как и их хозяевам. Они даже подготовиться не могут нормально.

Узнать, например, где Тверской наколол тризуб. Вовсе не на плече, как вы утверждаете. Фото соответствующее в сети тоже не проблема найти. Потому и цитаты из публикаций вырваны из контекста в надежде, что непривыкшим к подобным речам потребителям федеральных каналов и так сойдет в качестве доказательства «съехал с катушек».

….Кстати, когда я знакомился с Тверским, то едва ли не сразу попросил сфотографировать ту наводку и пошутил, дескать, уже и заголовок к посту придумал – Рука Тверскогого. Ибо парень хоть и в узких кругах, но все-таки широко известен в свои 27 года. А кто знает вас, кликуши, в свои под 40.?! Кто вспомнит о вас уже лет через 5?

Не люблю Булгакова, но связь публикации критика Латунского о романе Мастера и дальнейшим сломом судьбы автору сказа о Понтии Пилате у Михаила Афанасьевича показана весьма прозрачно. В реальности такие латунские, с переменной времен, хоть в большинстве своем уже и не были никому нужны, но ходили по библиотекам и тайком вырезали свои пасквили. А многих геров их статеек уже не было в живых.

Беги, Саша, беги!

Вадим Довнар, специально для «Гуляй Поля»