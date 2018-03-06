«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа

Российский газовый концерн оспаривает решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. По транзитному контракту компания подаст апелляцию до конца марта.

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года. Об этом заявил журналистам зампред правления компании Александр Медведев, передает «Интерфакс».

«Газпром» вчера также направил в «Нафтогаз Украины» уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения», – заявил он.

Как сообщалось, коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что российский «Газпром» не сможет в рамках правового поля разорвать контракт с «Нафтогазом» на транзит природного газа.

Сегодня между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: на покупку-продажу газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из контрактов.

В частности, по транзитному спору Нафтогаз требовал компенсацию за недопоставку и недоплату за услуги транзита в 2009-2016 годах.

Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на десять лет – до конца 2019 года.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

«Интерфакс»