Санкции против российских банков в Украине продлены на год

Ранее одобренные СНБО Украины санкции в отношение банков с российским капиталом получили продление на один год. Соответствующий указ подписан президентом страны Порошенко.

Президент Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом. Соответствующий указ глава государства подписал 6 марта.

Этот документ вводит в действие решение СНБО от 1 марта «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

«Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются в отношении ПАО «Сбербанк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк» и ОАО «БМ Банк»», — говорится в сообщении.

Санкции применяются сроком на 1 год.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Обеспечение реализации и мониторинга эффективности санкций возложено на Кабмин и Нацбанк.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что СНБО Украины продлил действие санкций в отношение банков с российским капиталом. Санкции запрещают таким банкам выводить свои капиталы в пользу материнских структур.

Ранее президент Украины Порошенко заявил, что санкции против банков с российским уставным капиталом явились действенный механизмом и его следует продолжать в дальнейшем.

«Гуляй Поле»