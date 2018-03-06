Подозреваемые в поджоге венгерского культурного центра в Ужгороде взяты под стражу

Двум ранее задержанным подозреваемым в поджоге 27 февраля культурного центра венгров Закарпатья суд избрал меру пресечения – заключение под стражу. Одному из за держаных суд сохранил право освобождения из под стражи под залог.

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения для двух подозреваемых во взрыве в Обществе венгерской культуры в Ужгороде 27 февраля. Об этом сообщает «Mukachevo.net».

Одному из участников подрыва офиса союза венгров, гражданину Украины Билобородько, суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога. В ходе судебного заседания стало известно, что подозреваемый является кадровым военным и участвовал в АТО.

Второму подозреваемому суд избрал такую же меру пресечения — 60 суток под стражей без возможности внесения залога.

«Гуляй Поле» напоминает, что Нацполиция Украины 4 марта задержала трех подозреваемых в поджоге венгерского культурного центра в Закарпатье. Возможные руководители поджога объявлены в розыск.

Так же ранее сообщалось, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС. Соответствующую информацию подтвердил тогда представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Mukachevo.net»