Собчак собирается посетить в Крым

Кандидат в президенты России Собчак заявила, что направила в посольство Украины запрос на разрешение посетить ей Крым. Она собирается поехать в Крым через территорию Украины, в соответствии с действующим украинским законодательством.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что направила в Посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым. Об этом она сказала в эфире радио «Эхо Москвы».

На вопрос ведущего, собирается ли она ехать в Крым в преддверии президентских выборов, Собчак ответила, что поедет, но хочет въехать с территории материковой Украины.

«Я уже направила письмо в посольство Украины, жду ответ. Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так правильно будет», – сказала она.

На уточняющий вопрос, зачем ей разрешение Украины, ведь там «российские избиратели», Собчак ответила, то в Крыму планирует пообщаться с «разными людьми», в том числе, и с крымскими татарами, которые недовольны возникшей на полуострове ситуацией.

После этого ведущий заявил, что кроме крымских татар в Крыму много других людей, которые «хотели присоединиться к России». «Что ты им скажешь, идите назад в Украину?» – спросил он

«Нет, я им этого никогда не говорила и не скажу. Хотя от меня многие ждут, что мы вернем Крым Украине. Но я такого никогда не скажу, потому что я понимаю, что есть люди, и это тоже правда, которые хотят быть в Крыму,

Она добавила, что крымчан «уже сделали частью России», но чтобы «референдум», который прошел в 2014 году, был законным, необходимо провести повторное «международное» голосование.

«Украинская Правда» сообщает, что обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой прокомментировать заявления Собчак о просьбе поехать в оккупированный Крым. Ответ пока не получила.

«Эхо Москвы»