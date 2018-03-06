При вторжении на Донбасс российская армия потеряла почти 500 человек убитыми и ранеными

В Украине обнародованы документы содержащие списки безвозвратных и санитарных потерь российской армии во время вторжения на Донбасс. Списки содержат, как число убитых во время вторжения кадровых военных, так и получивших серьезные ранения и увечья.

Долгое время в России замалчивались потери среди военнослужащих убитыми и раненными во время вторжения регулярной российской армии на Донбасс. В распоряжении группы «Информационное Сопротивление» оказался очередной носитель информации, в содержание которого есть списки безвозвратных и санитарных потерь личного состава ВС РФ по состоянию на 6 утра 7 сентября 2014 года.

Как отмечает «Информационное Сопротивление», фактически на следующий день после подписания Минского протокола, позволившего оккупантам завязать с неудавшимся блицкригом во избежание критических потерь. На тот момент, не считая отпускников, наемников и идейных «борцов с хунтой» из числа своих граждан, Российская Федерация согласно полученному документу потеряла около 500 кадровых российских военнослужащих убитыми и раненными. В этих списках указаны должности, подразделения, даты гибели, характер полученных травм и военно-медицинские учреждения МО РФ куда доставлялись раненные и тела ликвидированных оккупантов.

Фактически за 1 месяц были уничтожены 103 оккупанта и 378 выбыли из строя по причине ранения и увечий.

Восстанавливая картину российского вторжения, мы получили подтверждение ранее озвученной версии, что первый серьезный удар агрессору был нанесен 9 августа по вторгшейся на территорию Украины колонне 18 омсбр. Тогда погибли 9 оккупантов и 13 были отправлены по военным госпиталям.

Уже через несколько дней, 12-13 августа были уничтожены 21 оккупантов, ранения различной степени тяжести получили 36 военнослужащих из состава 17-ой и 18-ой омсбр ЮЖВО ВС РФ и ССО.

В период с 14 по 24 августа были ликвидированы еще 23 захватчика, а санитарные потери ВС РФ составили 105 человек. В боестолкновениях с украинской армией участвовали батальонно-тактические группы, сформированные на базе 8, 15 (входит в состав миротворческих сил, – ИС),17, 18, 136, 200 отдельных механизированных, 6-ой отдельной танковой, 11 отдельной инженерной, 31-ой гвардейской отдельной десантно-штурмовая бригад, 10-ой и 22ой отдельных бригад специального назначения, 7-ой Военной базы ВС РФ,104 и 234 десантно-штурмовых полков, 61-го отдельного полка морской пехоты и 331-го парашютно-десантного полка.

10 военнослужащих из последнего подразделения были пленены на следующий день, 25-го августа, и показаны всему миру. Главнокомандующий армии, потерявшей в результате агрессии в Украину только за последние две недели убитыми более 60 кадровых военных, на белом глазу рассказывал: «На самом деле это правда, и я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там нет маркированной границы».

Показательно, что всему личному составу полка, который в период с 17.08 по 15.10.2014 в составе батальонно-тактических групп принимал участие в военных преступлениях Путина на Донбассе, записали участие в крупномасштабном общевойсковом учении на полигоне в Ростовской области. А семьям погибших выдали справки о смерти в «пункте временной дислокации в/ч такой-то»». Подобная практика распространялась и на других ликвидированных оккупантов.

до момента подписания Минских протоколов были уничтожены еще 43 оккупанта и еще 210 были ранены. Основные потери понесли «заблудшие десантники» из БТГр, сформированных на базе 31 отдельной десантно-штурмовой бригады, 104 и 247 десантно-штурмового полков, 331 парашютно-десантного полка, мотострелковых соединений и бригад спецназа ВС РФ.

«Информационное Сопротивление»