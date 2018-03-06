Новый Литвиненко: почему Путину желает показательно казнить Скрипаля

Покушение на бывшего российского разведчика – показательная казнь, в столь любимом стиле ФСБ – «смерть от естественных причин». Что может нести в себе этот кремлевско-лубянский мессендж?

Еще один бывший российский шпион с украинской фамилией, предположительно, был отравлен в Великобритании в понедельник, 5 марта. 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю спутницу нашли на скамейке в торговом центре The Maltings города Солсбери, который расположен в южном графстве Уилтшир, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы».

«Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах – пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно, потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе», – рассказала BBC очевидец. Обоих забрала скорая. Сейчас Скрипаль и женщина находятся в реанимации в критическом состоянии. Между тем в торговом центре и окрестностях люди в защитных костюмах и респираторах дезактивировали улицы, поливая из шлангов. Кроме того, обыскивались мусорные контейнеры. А пиццерия Zizzi, в которой, вероятно, отобедала пара, была закрыта.

Кто такой Скрипаль

Бывший полковник ГРУ Генштаба ВС России и преподаватель Военно-дипломатической академии. Из разведки Скрипаль ушел в 1999 г. и работал в управлении делами российского министерства иностранных дел, которое тогда возглавлял Игорь Иванов. Сергей Лавров сменил его в 2004 г., как раз когда Скрипаля арестовали сотрудники ФСБ. Они установили, что еще в 1995 г. Скрипаль стал двойным агентом – передавал информацию об агентурной сети россиян британской MI6. Следствие утверждало тогда, что за свои услуги полковник получал плату в иностранной валюте (упоминалась сумма в $100 тыс.), которая аккумулировалась на счету в испанском банке.

Спустя полтора года после задержания, 9 августа 2006 г., Московский окружной военный суд лишил Скрипаля звания и всех госнаград и отправил в колонию строгого режима на 13 лет. К счастью для осужденного, через четыре года Федеральное бюро расследований «вскрыло» сеть из 10 российских агентов, среди которых были небезызвестная «предпринимательница» Анна Чапман и генерал-майор СВР Михаил Васенко.

Помог в этом федералам еще один бывший полковник, но уже Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Потеев, сбежавший в США и возглавлявший там Управление «С» (нелегальную разведку). Потееву это, безусловно, в России припомнили – через год осудили заочно на 25 лет. Но экс-полковник, по сообщениям СМИ, скончался в США в возрасте 64 лет. В любом случае Потеев помог ФБР добиться обмена 10 россиян на четверых «изменников»: Скрипаля, Александра Запорожского (экс-полковник СВР), Геннадия Василенко (офицер КГБ) и ученого Игоря Сутягина. 9 июля 2010 г. Дмитрий Медведев, выполнявший роль президента, помиловал их и обмен состоялся в аэропорту Вены. После чего Скрипаль начал новую жизнь в своем уютном домике, как пишет Daily Mail, за £340 тыс.

По словам соседей, бывший российский разведчик был очень приветлив. Также они рассказали, что несколько лет назад умерла его жена. Кто же та 33-летняя барышня, пока остается лишь гадать. Но точно понятно, что ей просто не повезло оказаться рядом, когда со Скрипалем сделали то же, что и с Александром Литвиненко в 2006 г., которому в чай добавили полоний-210.

Новый Литвиненко

Кстати, супруга Литвиненко Марина в комментариях BBC Radio 4 и The Telegraph признала, что вероятное покушение на Скрипаля очень напоминает то, что произошло с ее мужем. Она также призвала всех относиться к таким случаям очень серьезно, ведь «эти люди» надеялись на безопасную жизнь в Великобритании.

Правда, Скрипалю явно повезло намного больше, чем Литвиненко. Во-первых, его довольно быстро обнаружили. На странное поведение пары прохожие обратили внимание примерно в четыре часа дня по местному времени, а уже в пять, по словам соседей, полиция была в доме Скрипаля и не покидала его. Во-вторых, тотчас же провели обширный тест, помня, как долго врачи выясняли, что же на самом деле убивает Литвиненко. Конечно, нет гарантий, что экс-полковника ГРУ спасут, но шансы велики. Именно благодаря оперативности британцев.

Как видим, обмены обменами, договоренности договоренностями, но Москва, как и раньше, такие тонкие материи, как международный шпионаж, разрывает с присущей ей грубостью методов. Вот и на жизнь Скрипаля покусились по закону «аквариума», сформулированного еще одним шпионом-перебежчиком Владимиром Ризуном, более известном как Виктор Суворов: «Все, о чем мы говорим внутри, пусть внутри и останется. Пусть ни одно наше слово не выйдет за прозрачные стены». Вот бывшего полковника и решили ликвидировать. И очень вероятно, что по личному указанию Путина, как это было 12 лет назад с Литвиненко. Только вот Скрипаль-то уже давно покинул «аквариум» и предостаточно рассказал о жизни его обитателей.

Почему сейчас

Вышеупомянутый Игорь Сутягин в комментарии «Радио Свобода» выразил мнение, что если идет речь об операции неких спецслужб, то время «было выбрано самое неподходящее», ибо, цитируем: «Поток негативной информации за последние три-четыре недели был такой плотный, что для того, чтобы прибавлять сверху еще такое «бревно», нужно быть законченным идиотом». Кроме того, Сутягин не указывает пальцем на наиболее заинтересованную сторону – российскую, отмечая, что это мог сделать кто угодно, например северокорейцы.

И приводит в пример смерть брата вождя КНДР – Ким Чен Нама. Кстати, а Сутягин-то, может быть, и прав. Учитывая нынешние тесные связи Москвы с Пхеньяном, Ким Чен Ын мог предоставить исполнителя. Но при этом ученый также заявил, что нет особых причин «мстить Скрипалю», поскольку тот «признал свою вину, был амнистирован, отсидел часть срока». Будто бы так на самом деле могут думать представители кремлевской популяции. Однако реакция Сутягина на самом деле закономерна, поскольку тот явно боится, что станет следующим.

Очевидно, что отравление Скрипаля – это прежде всего показательная казнь. Ее лейтмотив в том, что «Запад может идти куда подальше» со своими санкциями, НАТО и поставками оружия ВСУ. И россияне зачастили с такими посылами в заявлениях говорящих голов, мультиках о ядерном ударе по Флориде и т. п. А аналогичные покушения и убийства в ближайшей перспективе с большей долей вероятности будут повторяться, имея при этом неприкрытый политический подтекст.

Что, в свою очередь, знаменует переход к заключительному раунду игры в железный занавес и холодную войну. Рубикон – выборы 18 марта, после которого Россия окончательно вернется в брежневские времена. Нет смысла ожидать после избирательного шоу никакого потепления. Причем, возможно, и что касается переговоров по Донбассу. Вместо этого РФ ожидает застой с единственным принципиальным отличием – тогда была идеология коммунистическая, а ныне она имеет размытые контуры после планомерной государственной селекции всех доступных скреп.

Однако базисный аспект все же есть. Вся идеология завязывается на блатное «ты меня уважаешь» с усилением в виде подачи самого Путина как нового Сталина. Именно такой подход в политике и управлении государством Путин применяет долгие годы. И большинство россиян радостно рукоплещут. Как и смертям (прошлым, настоящим и будущим) изменников.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»