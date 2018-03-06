Российская экономика при смерти. Средний класс – слабое звено

Российская экономика смертельно больна, и явные признаки этого – зависимость от сырьевой модели, низкая доля малого и среднего бизнеса, плохой бизнес-климат. Напрашивается вывод, что стабильность государства не должна зависеть от одного человека.

«Российская экономика больна», – как заявил бывший глава администрации президента Александр Волошин, об этом говорит состояние бизнес-климата в стране. По его словам, изменить ситуацию к лучшему способен средний класс, которого пока нет. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть не будет торопиться способствовать его развитию.

Александр Волошин – бывший глава администрации президента России в так называемый первый путинский срок. Некогда очень влиятельный человек, сейчас он находится «в тени», занимая совсем скромную должность в экспертном совете при правительстве. Однако к мнению таких людей обычно прислушиваются. Негласно считается, что именно они были архитекторами нынешней политической системы. Может быть, они не хотели именно такого финала, но, как говорится, что вышло – то вышло.

И вот Александр Волошин выступает на очередной стратегической сессии в «Сколково». Доклад получился острым. По словам Волошина, российская экономика «больна», и признаки этого – зависимость от сырьевой модели, низкая доля малого и среднего бизнеса, плохой бизнес-климат. «Стабильность государства не должна зависеть от одного человека», – заключил он.

По мнению экс-главы администрации Кремля, дальнейшее развитие России зависит от формирования в стране широкого среднего класса, для чего важен благоприятный бизнес-климат. Но, в принципе, ничего нового и революционного Волошин не сказал. О том же самом периодически заявляют на разных форумах и конференциях.

Но обращает на себя внимание забытое ныне понятие «средний класс». Времена первого президентского срока Владимира Путина, то есть больше 15 лет назад, считаются прогрессивными. Тогда было принято много важных рыночных законов, и в рамках этого появился вышеуказанный термин. Это декларировалось как некая цель. Не все могут стать олигархами, но заработать на более или менее хорошую жизнь – вполне. В этом всячески должно помогать государство: создавать что-то вроде равных возможностей для граждан, чтобы каждый мог зарабатывать своим умом и способностями, и, в первую очередь, конечно же, частными предпринимательством.

Нельзя сказать, что проект был провален. Обеспеченных людей и сейчас немало. Многие «сделали себя сами», имеют свое дело или хорошую перспективу в качестве наемных менеджеров. Однако тенденция такова, что даже власть вынуждена признать – число бедных растет, а шанс на хорошую жизнь дает в основном государственная карьера и возможность стать чиновником или работа в крупной госкорпорации или силовых структурах. Доля частного бизнеса сокращается, а государство становится главным игроком на рынке.

И вот здесь в очередной раз закрадывается крамольная мысль – средний класс лишний в нынешней политической конструкции: слишком независимый, способный, креативный, как бы чего лишнего не надумал. Видимо, экономику придется лечить как-то по-другому. А то мало ли что.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»