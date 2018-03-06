В Новоросийске обнаружена техника, маркированная под миротворческую

На вокзале в Новороссийске, на Кубани (Россия), украинские кибервойска обнаружили несколько белых грузовиков миротворческой миссии ООН

Об этом на своей странице в Facebook написал основатель кибервойск Евгений Докукин.

«Вчера обнаружили эту колонну в Новороссийске в Краснодарском крае, Россия. Возможно это они готовят военную технику с пометками «UN» для миротворческой миссии на оккупированной части Украины. Всем должно быть понятно, что нельзя россиян допускать в такую миссию», — сообщил он.

Отметим, что на начало 2013 года почти 80 военнослужащих РФ проходили службу в миссиях военных наблюдателей ООН в Западной Сахаре, Конго, Судане и других странах. Однако опубликованное кибервойсками изображение показывает, что количество техники велико для столь малых контингентов.

Напомним, буквально 6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия по-прежнему настаивает на позиции, что миротворцы ООН могут появиться на оккупированном Донбассе только с согласия боевиков «ЛДНР».

«ДС»