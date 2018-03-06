Украина, Молдова, Грузия решили создать межпарламентскую ассамблею

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил,что главы парламентов Украины, Грузии и Молдовы договорились о создании межпарламентской ассамблеи трех стран.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Учитывая необходимость углубления сотрудничества в направлении Черного моря, я вышел с инициативой создания трехсторонней межпарламентской ассамблеи Украина — Молдова — Грузия, тем более принимая во внимание, что наши три страны имеют оккупированные российским агрессором территории», — сказал Парубий на брифинге в Киеве.

По его словам, главы парламентов Молдовы и Грузии поддержали такую инициативу, и далее она должна быть проработана парламентскими комитетами и принята парламентами трех стран.

«Надеюсь, это произойдет уже этой весной, и в начале лета мы сможем провести масштабную региональную конференцию глав парламентов, представителей парламентов Балто-Черноморской дуги в Киеве», — добавил спикер Рады.

«Интерфакс-Украина»