Украина, Молдова, Грузия решили создать межпарламентскую ассамблею

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил,что главы парламентов Украины, Грузии и Молдовы договорились о создании межпарламентской ассамблеи трех стран.
Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
«Учитывая необходимость углубления сотрудничества в направлении Черного моря, я вышел с инициативой создания трехсторонней межпарламентской ассамблеи Украина — Молдова — Грузия, тем более принимая во внимание, что наши три страны имеют оккупированные российским агрессором территории», — сказал Парубий на брифинге в Киеве.
По его словам, главы парламентов Молдовы и Грузии поддержали такую инициативу, и далее она должна быть проработана парламентскими комитетами и принята парламентами трех стран.
«Надеюсь, это произойдет уже этой весной, и в начале лета мы сможем провести масштабную региональную конференцию глав парламентов, представителей парламентов Балто-Черноморской дуги в Киеве», — добавил спикер Рады.