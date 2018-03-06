Поджог венгерского центра в ГПУ считают терактом

Уголовное производство по факту поджога Общества культуры венгров Закарпатья переквалифицировано на ст. 258 УК (теракт)

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, передает УНН.

«Фигурантам дела изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога», — сообщила Попович.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

27 февраля инцидент произошел повторно.

21-22 февраля Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге.

УНН