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Новости

Поджог венгерского центра в ГПУ считают терактом

УНН
06 марта 2018

Уголовное производство по факту поджога Общества культуры венгров Закарпатья переквалифицировано на ст. 258 УК (теракт)

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, передает УНН.

«Фигурантам дела изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога», — сообщила Попович.

Климкин обвинил в поджоге венгерского центра россиян

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

27 февраля инцидент произошел повторно.

21-22 февраля Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге.

УНН

Tags: венгры, ГПУ, теракт

© Гуляй Поле

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