«Нафтогаз» надеется, что Еврокомиссия заставит «Газпром» выполнять европейское законодательство

В НАК «Нафтогаз Украины» приветствуют решение Еврокомиссии (ЕК) участвовать в переговорах с «Газпромом»

Об этом сказал главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина.

«Мы всегда приветствуем заявления Европейской комиссии с предложениями принимать участие в переговорах… Что бы мы ожидали от таких переговоров? В частности, мы ожидали бы предметного разговора относительного того, как изменить наши контракты с «Газпромом», чтобы они отвечали украинскому законодательству», — сказал он.

Витренко также отметил, что участие Еврокомиссии является позитивным с точки зрения прозрачности.

«Также мы хотим, чтобы Еврокомиссия в трехстороннем формате рассмотрела вопрос, как заставить «Газпром» выполнять европейское законодательство на территории Евросоюза — в Словакии, Польши и Венгрии», — добавил Витренко.

РБК-Украина