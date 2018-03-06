Украина призвала крымчан не участвовать в выборах Путина

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц призвало жителей аннексированного Крыма не участвовать в выборах президента России

Об этом сказано в заявлении министерства.

«Проведение страной-оккупантом выборов в АР Крым является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права… В Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти, созданные страной- оккупантом, и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в связи с этим выборы в Крыму являются «незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов»

«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно оккупированной территории Украины — Автономной Республики Крым и г.. Севастополя», — подчеркивается в заявлении.

Ранее крымские «власти» заявили о готовности к проведению выборов в Крыму.

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что из-за проведения выборов в аннексированном Крыму, итоги голосования в России могут не признать в международном сообществе.

«ДС»