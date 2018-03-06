Бывший советник Трампа отказался рассказывать о связях с Кремлем

Бывший советник избирательного штаба президента США Дональда Трампа Сэм Нанберг отказался от дачи показаний по делу о вмешательстве России в президентские выборы

Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

Нанберг пояснил свой отказ тем, что не хочет потратить десятки часов на пересмотр своей электронной переписки с бывшими советниками Трампа Стивом Бэнноном и Роджером Стоуном.

По его словам, решение спецпрокурора Роберта Мюллера вызвать его на допрос является «абсолютно бессмысленным». Он решительно отверг подозрения о сговоре между Трампом и Россией.

Ранее бывший советник Дональда Трампа во время кампании Ричард Гейтс признал себя виновным в сговоре и даче ложных показаний в деле о вмешательстве РФ в американские выборы.

MSNBC