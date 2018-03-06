Мать российского оккупанта Агеева попросила Трампа и Путина помощи в обмене своего сына

Мать российского военного Виктора Агеева, который попал в плен на Донбассе, в своем видеообращении призвала президентов США, России и лидером Евросоюза помочь с обменом ее сына

Светлана Агеева записала обращение на английском языке.

В своем обращении Светлана Агеева просит президента США и руководителей стран-участниц «нормандской четверки» — Германии и Франции — содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Россией и Украиной.

Такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту России Владимиру Путину.

«Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора», — отметила Агеева.

Напомним, в июне 2017 года военные ВСУ обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков и взяли в плен 4 человека, один из которых житель Алтайского края России, военный РФ Виктор Агеев.

В России после этого сообщили, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года, а контрактную службу Агеев не проходил.

Как сообщалось, Агеев в интервью «1 + 1», показанном 9 июля, утверждает, что является военнослужащим-контрактником. «Я военнослужащий. Часть 65246», — сказал Агеев.

Новоайдарский суд Луганской области назначил Агееву наказание в виде 10 лет лишения свободы. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Срок отбывания наказания исчисляется с 25 января 2018 года. У него зачислят строк предварительного заключения с 24 июня 2017 года по 24 января 2018 года включительно.

«Новая Газета»