В Кремле не знают об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ

В Кремле ничего не знают об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

Пескова попросили прокомментировать заявления экспертов в западных СМИ, которые утверждают, что к инциденту причастна российская сторона.

«Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимая, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее», — ответил Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

«Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять», — добавил пресс-секретарь.

При этом он отметил, что Москва якобы всегда готова к сотрудничеству по расследованию.

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и примерно вдвое младшей за него женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще трех россиян, которые были осуждены за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.

РИА Новости