Эксперт: В ближайшее время Россия не откажется от политики дестабилизации ситуации в Украине

Намерение Газпрома аннулировать договор с Украиной должно было бы заставить Евросоюз и Германию серьезно пересмотреть свой энергетический диалог с Россией

Речь идет не только об экономике, но и, по крайне мере для Кремля, о геoполитике, отмечает эксперт-историк Германского совета внешней политики (DGAP) Вильфрид Йильге.

«Реакция российской полугосударственной компании «Газпром» на решение Международного арбитражного суда в Стокгольме показывает сомнительное понимание закона, проблемный подход к международному арбитражному суду и нежелание Кремля строить свои отношения с «ближайшим зарубежьем» на правилах и надежных соглашениях», — цитирует эксперта Укринформ.

Вильфрид Йильге отмечает, что из-за заявлений «Газпрома» Россия упустила шанс внести свой вклад в укрепление доверия в разрушенные отношения с Украиной и, возможно даже, улучшить переговорный климат в других конфликтных областях взаимных отношений.

По его мнению, Россия вполне сохранила бы лицо, признав решение международного суда и таким образом создав позитивную атмосферу. Они, говорит Йильге, могли бы признать, что есть давний, длящийся более 10 лет, спор между «Нафтогазом» и «Газпромом», точку в котором должен был поставить суд; с решением его российская сторона не согласна, но она выплатит эти 2 млрд, эта сумма Россию «не убьет». Однако тем, как Москва себя повела, она показала, что, вероятно, не откажется от политики дестабилизации Украины и в ближайшем будущем.

Ситуацию марта 2018 года собеседник агентства оценивает как не такую критическую, как зимой 2009-го. Однако выбор именно этого времени для того, чтобы остановить уже оплаченные Украиной поставки газа, очень нужного Украине в условиях сильных холодов, и заявить о намерении отказаться от соглашений, вполне вписывается в тезис о том, что Россия продолжает использовать газ как политическое оружие.

По мнению Федерального правительства Германии, обе компании должны теперь выполнять эти решения суда, напоминает Йильге озвученную ранее позицию Берлина. Можно, говорит он, понять и озабоченность немецкого правительства, поскольку обострение газового спора, спровоцированного шагами «Газпрома», пришлось на период особенно высокого потребления газа в Европе. Еврокомиссия должна придерживаться своего уже обнародованного предложения о посредничестве между двумя сторонами, добавляет Йильге.

Эксперт в целом посоветовал бы немецкому правительству и Европейскому Союзу занять более критическую позицию в том, что касается энергетического сотрудничества с РФ, в том числе и в части планов по строительству проекта «Северный поток 2». И Берлин, и Брюссель заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения базировалось на правилах и принципе надежности. В данной же ситуации Россия показывает себя ненадежным партнером, по меньшей мере, по отношению к Украине, демонстрирует, что она крайне сомнительно обходится с международным правосудием, а также сигнализирует, что энергетическая политика «продолжает оставаться средством агрессивного влияния на соседей».

Однако, Йильге сомневается в том, что новейшее развитие событий внесет какие-либо существенные коррективы в планы относительно «Северного потока 2». Сторонники в Германии и других странах ЕС утверждали, что это исключительно экономический проект в интересах энергетической безопасности ЕС. Это вполне законно, однако большинство из них также всегда заявляли, что Украина ни в коем случае не утратит свое значение как страна-транзитер газа, что ее интересы также должны быть приняты во внимание.

Если Россия, резюмирует Йильге, игнорирует решение Стокгольмского суда и продолжает эскалацию конфликта, Германия и ЕС должны серьезно пересмотреть свои энергетические отношения, в том числе и относительно «Северного потока 2».

Укринформ