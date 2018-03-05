«Нафтогаз» усилил охрану объектов своей газотранспортной системы

После выигранных у «Газпрома» исков в Стокгольмском арбитраже руководство «Нафтогаза» приняло решение об усиление охраны объектов газотранспортной системы Украины. К такому шагу «Нафтогаз» подтолкнул взрыв на газопроводе в Туркмении во время конфликта этой страны с «Газпромом».

НАК «Нафтогаз Украины» усилил охрану объектов газотранспортной системы после решения Стокгольмского арбитража по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом». Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на пресс-конференции, передает «Европейская Правда».

«Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией», – сказал он.

Витренко напомнил ситуацию, которая ранее случилась в Туркменистане, когда во время конфликта с «Газпромом» произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Сегодня между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: на покупку-продажу газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из контрактов.

В частности, по транзитному спору Нафтогаз требовал компенсацию за недопоставку и недоплату за услуги транзита в 2009-2016 годах.

Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на десять лет – до конца 2019 года.

В среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что, по мнению «Нафтогаз», у «Газпрома» нет оснований для расторжения контрактов на транзит газа.

«Европейская Правда»