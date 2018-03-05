Фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» в Крыму продлили срок содержания по стражей

Оккупационные власти Крыма продолжают преследовать крымскотатарских активистов по сфабрикованным судебным делам. Одним из таких дел является преследование «членов» запрещенной в России «террористической» организации «Хизб ут-Тахрир».

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест трем фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» до 9 июня. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова.

Арест продолжили Эрнесту Аметову, Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову.

«Меру пресечения продлили до 9 июня. Считаем, что данная мера пресечения является необоснованной и чрезмерно жестокой в данной ситуации. Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу», – сказал Азаматов.

Министерство иностранных дел Украины уже осудило решение подконтрольного России суда.

«Осуждаем произвол оккупационных судов. Факты дискриминации крымских татар и других преступлений России передадим в международные суды», – отметила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Как известно, 12 октября 2017 года Аметова, Зекирьяева и Ибрагимова арестовали российские силовики в оккупированном Крыму. Их обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России и на оккупированном полуострове.

4 декабря 2017 года в оккупированном Симферополе на выездном заседании Ростовский окружной военный суд продлил арест шестерым фигурантам «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» Муслиму Алиеву, Эмиру-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову до 27 мая 2018 года.

Верховный суд РФ запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных «террористическими».

Первых четырех обвиняемых в ялтинском «деле Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинець Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Другие два фигуранта «дела» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

«Радио Свобода»