«Газпром» продемонстрировал всему миру свою ненадежность, – Порошенко

Порошенко считает, что «Газпром» своим демаршем в отношении разрыва газовых контрактов с Украиной показал Европе и всему миру насколько надежным партнером его можно считать.

Угрозы российского ПАО «Газпром» о разрыве газовых контрактов с Украиной делают еще более опасным для Европы проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней встречи в Киеве с министром иностранных дел Швеции Петером Гультквистом, информирует «Depo.Власть».

«Они не собираются выполнять решение суда по транзиту, угрожают разрывом контракта — это дает дополнительные основания посмотреть, насколько обоснованым с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект» Северный поток — 2 «, который монополизирует рынок и нарушает принципы диверсификации», — сказал Порошенко.

Президент надеется, что страны северной Европы, Швеция, Финляндия, Дания, не позволят России применить «инструменты газового шантажа против ЕС и Украины».

Как известно, фраза «кто есть ху» принадлежит бывшему генсеку КПСС и президенту СССР Михаилу Горбачеву, который на пресс-конференции 22 августа 1991 года сказал: «Нас уже закалила ситуация, мы знаем, кто есть ху на самом деле».

Напомним, 28 февраля «Нафтогаз» выиграл спор с российским «Газпромом» о компенсации за недопоставленные объемы газа для транзита.

1 марта в «Газпроме» заявили, что получили от «Нафтогаза» средства на оплату поставок газа в марте, однако вернули их.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Нафтогаз» приветствовал участие Еврокомиссии в переговорах с «Газпромом». Так же, по мнению «Нафтогаз», у «Газпрома» нет оснований для расторжения контрактов на транзит газа. В тоже время компания готовит запасные варианты действий на случай прекращения «Газпромом» транзита газа через Украину.

«Depo.Власть»