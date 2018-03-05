Швеция подтвердила свое намерение послать миротворцев на Донбасс

Швеция намерена принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если будет принято соответствующее решение Совбеза ООН. Ранее власти Швеции уже высказывали свое согласие на участие в миссии ООН.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявляет, что его страна готова принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, если будет соответствующее решение Совета безопасности ООН. Об этом он заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Если будет принято соответствующее решение Совета безопасности ООН, Швеция рассмотрит возможность принять участия в миротворческой миссии», — сказал он.

Хультквист подчеркнул, что для стран Балтии вопрос стабильности в Украине является очень важным.

Он отметил, что сейчас есть разные взгляды относительно создания такой миссии, главное, чтобы эта миссия была создана по всем международным правилам.

Министр также заявил, что Швеция выступает категорически против любых «замороженных конфликтов».

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее власти Швеции выражали свое согласие на участие в миротворческой операции на Донбассе. Так же о своем возможном участие в миротворческой миссии ООН заявили власти Финляндии, Беларуси, а так же власти Германии и Австрии.

«Укринформ»