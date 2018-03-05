Сечин–Патрушев–кокаин. Еще одна версия случившегося в Аргентине

Версия о том кто и почему организовал кокаиновый скандал в МИД РФ. Вероятней всего за всем этим стоит Сечинов пытающийся устранить верхушку ФСБ негласно подчиняющуюся Патрушеву.

Я с самого начала был уверен – кокаиновый скандал стал результатом межклановых разборок в российской элите. А теперь стало известно, что разработкой участников наркотрафика через посольство РФ в Аргентине руководил генерал ФСБ Иван Ткачев, занимавшийся ранее делом Улюкаева, пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

А это значит, что скандал мог быть раскручен в интересах Сечина, давно стремящегося убрать Патрушева (Сечин сейчас вообще активно устраняет конкурентов и жестко борется за власть).

Сечин-Патрушев-кокаин (версия)Я с самого начала был уверен — кокаиновый скандал стал результатом межклановых разборок в… Опубліковано Игорем Эйдманом 4 березень 2018 р.

Поддержку Сечину в этом деле мог оказать посол Коронелли (а может быть и сам Лавров) и высокопоставленные сотрудники ФСБ. Вначале они сделали так, что чемоданы наглухо зависли в посольстве. А потом внушили реальному хозяину кокаина (Патрушеву), что только ему по силам ввезти в Россию этот груз.

При этом люди Сечина знали: чемоданы под контролем аргентинской полиции и будет международный скандал, который может похоронить карьеру Патрушева. Такая типичная коварная подстава в стиле Сечина.

Игорь Эйдман, Facebook