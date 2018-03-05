Настя Рыбка готова предоставить компромат на Дональда Трампа

Настя Рыбка готова предоставить доказательства российского вмешательства в американские президентские выборы. В ее распоряжение многочасовые аудиозаписи разговоров подтверждающих факты российского вмешательства.

Настя Рыбка рассказывает, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей о вмешательстве России в выборы США. Сейчас девушка находится за решеткой в Бангкоке и обещает передать записи, если ей предоставят убежище в Соединенных Штатах, сообщает «The Washington Post».

Она также заявила, что у нее есть компромат на президента США Дональда Трампа и связь его окружения с Россией, о которой якобы «знает очень много».

«The Washington Post»