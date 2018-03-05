В «Нафтогазе» готовят варианты действий на случай разрыва транзитных соглашений по газу

«Нафтогаз» готовит запасные варианты действий на случай окончательного разрыва «Газпромом» контрактов на транзит газа. В тоже время «Газпром» уже должен «Нафтогаз» 2,5 млн долларов виде пенни за просрочку платежей по решению Стокгольмского арбитража.

Украинская сторона не верит, что российский «Газпром» пойдет на отказ от транзита газа, но подготовила несколько вариантов действий. Об этом сказал на брифинге главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает «УНН».

«У нас просчитываются разные варианты: и на уровне» Нафтогаза «, и на уровне украинского правительства, и на уровне Еврокомиссии. В частности, является стресс-тесты, варианты действий, если «Газпром» абсолютно в неправовой способ полностью прервет транзит. Но пока мы этого не ожидаем», – отметил он.

В тоже время, на брифинге главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российский монополист «Газпром» не выплачивает пеню за просрочку выплаты по решению Стокгольмского арбитража, и сумма набежала внушительная, передает «Укринформ».

По его словам, суть озвученных «Газпромом» намерений расторгнуть контракт с НАК «Нафтогаз України» от 2009 года не согласуется с решением Стокгольмского арбитража.

«Речь идет об изменении или расторжении контракта. Но изменение не согласно решению Стокгольмского арбитража, а вопреки ему. Суть этих изменений: они хотят возобновить баланс, который, по их мнению, был раньше. Мы считаем такие изменения неприемлемыми», – сказал Витренко.

Коммерческий директор «Нафтогаза» подчеркнул, что на сегодняшний день «Газпром» еще должен уплатить 2,5 млн долларов – это проценты по штрафу, который «Газпром» пока не уплатил.

«2,5 млн долларов – это сумма процентов, которую они нам должны», – сказал Витренко.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Нафтогаз» приветствовал участие Еврокомиссии в переговорах с «Газпромом». Так же, по мнению «Нафтогаз», у «Газпрома» нет оснований для расторжения контрактов на транзит газа.

«УНН»