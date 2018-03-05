«Нафтогаз» рассчитывает влияние Еврокомиссии в споре с «Газпромом»

В «Нафтогаз» надеются, что Евросоюз заставит «Газпром» и Россию соблюдать нормы европейского и международного права по соблюдению контрактов и договоров.

В НАК «Нафтогаз Украины» приветствуют решение Еврокомиссии (ЕК) участвовать в переговорах с «Газпромом». Об этом сказал главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, сообщает «РБК-Украина».

«Мы всегда приветствуем заявления Европейской комиссии с предложениями принимать участие в переговорах… Что бы мы ожидали от таких переговоров? В частности, мы ожидали бы предметного разговора относительного того, как изменить наши контракты с «Газпромом», чтобы они отвечали украинскому законодательству», – сказал он.

Витренко также отметил, что участие Еврокомиссии является позитивным с точки зрения прозрачности.

«Также мы хотим, чтобы Еврокомиссия в трехстороннем формате рассмотрела вопрос, как заставить «Газпром» выполнять европейское законодательство на территории Евросоюза – в Словакии, Польши и Венгрии», – добавил Витренко.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что, по мнению «Нафтогаз», у «Газпрома» нет оснований для расторжения контрактов на транзит газа.

«РБК-Украина»