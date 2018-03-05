Украина призывает страны НАТО не признавать выборы в России

Президентские выборы в России не могут быть признаны легитимными из-за проведения голосования на территории оккупированного и аннексированного Крыма. Такой позиции страны НАТО придерживались пр признание парламентских выборов в России в 2016 году.

Представители Украины обратились к странам-членам НАТО не признавать результаты президентских «выборов» в оккупированном Крыму. Об этом народный депутат от фракции «БПП» Ирина Фриз написала в Facebook после панели Межпарламентского совета Украина-НАТО «Милитаризация Крыма и нарушение прав человека на полуострове».

«Призвали представителей парламентов стран-членов Альянса не признавать результаты «выборов» Владимира Путина президентом РФ в оккупированном Крыму, ведь они происходят с нарушением международного права. По оккупационной власти на полуострове возможны только выборы без выбора», – заявила Фриз.

Она отметила, что сейчас происходит милитаризация полуострова не только конвенционным оружием, но и размещением оружия массового уничтожения, в частности, крылатых ракет с ядерными боезарядами, а также комплексов Тополь-М – баллистических межконтинентальных ракет.

«Гуляй Поле»