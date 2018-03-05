Послевкусие скандала. Почему демарш «Газпрома» – это пшик

Российские вопли и сопли: почему у «Газпрома» не получилось хлопнуть дверью после поражения в Стокгольме. Да и газовая война, которой все опасались, так и не началась.

Конечно, Европе пришлось изрядно поволноваться, как бы скандал между двумя крупнейшими европейскими государствами не вверг самую богатую часть света в холодный хаос. Но все обошлось. Зато в Москве руководство «Газпрома» смогло продемонстрировать президенту Владимиру Путину всю решимость наказать строптивых соседей, а заодно и коварных европейцев, посмевших взять сторону оппонента российского монополиста, пишет Виталий Дяченко на страницах «Деловой Столицы».

«Федеральное правительство восприняло с обеспокоенностью сообщения о том, что «Газпром» намерен расторгнуть свои договоры с украинским «Нафтогазом», еще большую обеспокоенность вызывает то, что поставки газа в Украину не осуществляются», – заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

Впрочем, надо понимать, что, несмотря на все желание российского монополиста избавиться от украинских партнеров, сделать это быстро не получится. Пока «Нафтогаз» только получил официальное уведомление от «Газпрома». Пока контракты и на транзит газа, и на поставку газа действуют, а в них четко прописана процедура разрыва отношений. Любые разногласия стороны будут стремиться решить самостоятельно, а в арбитраж идут только после провала переговоров.

При этом на переговоры отводится – 45 дней для транзитного контракта и 30 дней для контракта на поставку.

Что же так возмутило российского монополиста? Понять логику российской компании можно исходя из заявлений предправления компании Алексея Миллера. «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа», – сказал он.

По словам Миллера, стокгольмское решение существенно нарушило баланс интересов, делает продолжение действия контрактов экономически нецелесообразным и невыгодным. Понятное дело, о том, что раньше баланс интересов был нарушен в пользу российской компании, Миллер умалчивает, считая такие преференции важной частью искусства заключать контракты.

Никто ведь не виноват, что Украина в 2009 г. сумела заключить столь «выгодный» контракт, который пытались пересмотреть все действовавшие в Украине правительства, но безуспешно. И только после революции, после аннексии Крыма и спровоцированного Россией сепаратистского мятежа на Донбассе руководство «Нафтогаза» решилось инициировать пересмотр контрактов в международном суде.

Впрочем, экс-премьер Юлия Тимошенко, в чью бытность премьером был заключен контракт, продолжает защищать его, придерживаясь просто «железной» логики – не было бы контракта, не было бы победы в Стокгольме.

Тем не менее, по версии Миллера, Стокгольмский арбитраж фактически обязал «Газпром» качать через Украину ежегодно 110 млрд куб. м газа. Именно этот объем фигурировал в контракте, но никаких штрафных санкций за нарушение в нем нет, что всегда было предметом возмущения украинских экспертов и политиков, оппонентов Тимошенко.

В итоге «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за прокачку меньшего объема газа в 2009-2017 гг. Кроме того, как отмечает российская деловая газета «Ведомости», в ближайшие два года до истечения срока действия контрактов «Газпрому» придется заплатить еще по $2,35 млрд за транзит вне зависимости от того, сколько он прокачает в реальности.

Правда, и «Нафтогазу» придется в обязательном порядке купить 5 млрд куб. м газа, причем вне зависимости от потребности.

Забавно, но, как отмечает польский энергетический портал Biznes.Alert, если бы не пагубная политика «Газпрома», украинцы, вполне вероятно, хотели бы получить и больше газа из России. Теперь поставки газа из страны-агрессора будет сложнее объяснить.

А это создает дополнительные возможности для сотрудничества польской PGNiG с «Нафтогазом», которая уже помогла украинской компании выйти из сложной ситуации, после того как «Газпром» без предупреждения снизил давление в газотранспортной системе.

В итоге газовой войны по образцу 2006 или 2009 гг. не получилось, что, с одной стороны, не может не радовать, с другой – открывает перспективы для переговоров, поскольку Украина заинтересована российский транзит сохранить, а, кроме того, по словам экспертов, даже если «Газпром» построит все запланированные ранее обходные газопроводы, без украинского транзита не обойтись.

Дело в том, что полностью отказаться от транзита через Украину «Газпрому» будет практически невозможно. Особенно учитывая, что в прошлом году компания установила рекорд по поставкам газа в Европу – 194,4 млрд куб. м, а действующие газопроводы загружены выше проектной мощности.

Похоже, что все идет к тому, что «Нафтогазу» и «Газпрому» придется договариваться, правда, при посредничестве Европы, основного покупателя российского газа. Осталось только подождать и не допускать нервных срывов.

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»