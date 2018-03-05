Об электоральной забастовке. Не надо о людях думать плохо

Вот я, каюсь, был уверен, что временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ – это кружок диванных коммандос, которые наделают визиток с гербом и при случае станут многозначительно поднимать брови, мол, перед вами не кто попало, а член по предотвращению из временной комиссии.

А люди реально впахивали там с утра до ночи и установили, что вмешательство в наши дела идет полным ходом! Завозят налик на бойкот выборов, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на страницах «Эхо Москвы».

Ну, вот по типу того, как наши дипломаты кокаин завозят центнерами в мешках на спецбортах, так и враги России завозят сюда купюры. По типу того, как на митинг народ собирают кого за 500 рублей, кого за отгул, так и на бойкот будут, наверное, раздавать купюры с видами Крыма.

Я-то, дурак, буквально собирался пойти на участок 18 числа, но если за бойкот Америка заплатит реальным налом, так я дома лучше останусь. Дождусь звонка в дверь, отопру – а там сам Навальный стоит с сумкой через плечо. Стоит уставший такой, нервный.

Мол, давай, Орех, не тяни, получай скорее свои купюры с видом Крыма, расписывайся – а то мне еще два подъезда обежать надо, бабки раздать. Пускай этот Навальный только постучит ко мне в калитку – я с ним поторгуюсь еще, я ему грозиться стану: «Мало даешь, Алексей Анатолич! Больше давай, а то участок-то у меня не далеко – как дойду, как проголосую! Америка-то, небось, грина тебя отвалила – не жадись!» Ну, и отвалит мне Анатолич – куда ему деваться.

Враги России спят и видят, как бы подорвать явку на выборах, как бы поставить под сомнение легитимность бесконечного правления нашего Мультипликатора и Повелителя неуправляемых ракет. Почему-то именно явку теперь считают самым козырным тузом власти. И честно стараются ее обеспечить. Есть же средства народной медицины.

Раньше очень пригождались художники, которые умело рисовали нужные крестики на бумажках или нужные нолики в протоколах. А нынче решили нас буквально охмурить, заманить к урнам. Могли уже ввести статью об обязательном участии в выборах и статью об административной – а еще лучше об уголовной – ответственности за отказ от голосования. Но упирают на сознательность. Откровенно говоря, могли бы и денег дать.

Почему Навальный будет мне платить за бойкот, а государство жадничает? Я понимаю, что государство поиздержалось, оплачивая купюрами с видами Крыма митинг в Лужниках и прочие калядования, но так выборы раз в шесть лет, и дело это не менее важное, чем атомный двигатель.

А они, боюсь, ограничатся бутербродами с сервелатом и магнитиками на участке. Что ж тогда жаловаться на иностранное вмешательство? Но есть и долька оптимизма. Все-таки комиссия в Совете Федерации называется «временной», а значит, с вмешательством мы скоро покончим.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»