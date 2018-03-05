В ЕС сняли санкции с Лукаш и Клюева, но продлили против Януковича

Европейские санкции против Януковича и его соратников, обвиняемых в присвоении государственных средств, продлили еще на год. Однако из санкционного списка исключили нардепа Клюева и экс-министра юстиции Лукаш.

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении активов беглого экс-президента Виктора Януковича и еще 12 украинцев, ответственных за незаконное присвоение государственных средств Украины. Согласно сообщению пресс-службы Совета ЕС, санкции продлены на 1 год, до 6 марта 2019 года, информируют «Украинские Новости».

«5 марта Совет продлил до 6 марта 2019 года замораживание активов в отношении 13 лиц, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины», – сказано в сообщении.

При этом из перечня лиц, в отношении которых будут продлены ограничительные меры, убрали депутата Верховной Рады Сергея Клюева и бывшего министра юстиции Елену Лукаш.

Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 6 марта текущего года.

«Гуляй Поле» сообщало, что санкции США в отношении России за агрессию в отношении Украины будут действовать еще один год. Соответствующее распоряжение подписал в начале марта американский президент Дональд Трамп, о чем сообщала пресс-служба The White House.

«Украинские Новости»