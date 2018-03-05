Якутский умелец сотворил ракету из навоза

Известный своими скульптурами из навоза, продолжатель дела начатого Михаилом Боппосовым создал очередной скульптурный шедевр – символ стремления России в космос – ракету.

Известный якут, житель села Нерюктяйинск Олекминского района Якутии, который ранее слепил новогоднюю елку из навоза, в этот раз сделал из навоза ракету. По его словам, эта скульптура символизирует стремление России в космос, передает агенство «Русский Еврей».

По словам «создателя» это «композиции», работа над ракетой заняла около недели. Отмечается, что это не первый в Якутии подобный опыт создания скульптур из навоза.

Так, о чем писало уже писало «Гуляй Поле», житель села Уолба скульптор-самоучка Михаил Боппосов к Новогодним праздникам слепил символ 2018 года из навоза – мужчина создал собачью упряжку с 7 псами, сани и чум, пишет агенство «Версия». На свое «творение» житель Якутии потратил центнер навоза, в прошлом году из «ароматного» материала он лепил петуха, танк и персонажа мемов – Ждуна.

По словам мужчины, он выбрал упряжку в качестве символа приближающегося Нового года – собаки. В упряжку он «запряг» семь собак, соорудил сани и традиционное якутское жилище – чум.

Все «творение» житель Якутии сделал из уже традиционного для его поделок материала. Из навоза.

На создание упряжки мужчина потратил центнер навоза. Абсолютно вся конструкции своеобразной инсталляции мастера выполнена из натуральных материалов. Житель Якутии использовал лишь навоз, сено и палок.

Как отметили местные издания, упряжка и чум весьма реалистичны и совпадают с традиционным внешним видом объектом. Единственным различием между оригинальным чумом является то, что жители Якутии не делают себе жилище из навоза.

Так же, как уже сообщало «Гуляй Поле» со ссылкой на «Московский Комсомолец», Михаил Боппосов вылепил еще и собачью конуру с псом внутри, тоже как символ наступившего 2018 года. Теперь у собаки в конуре есть компания из целой упряжки ездовых собак.

2018 год по восточному календарю считается годом Желтой земляной собаки, тогда как уходящий был годом Красного огненного петуха.

Боппосов уже породил в Якутии целую традицию изваяний из навоза, хорошо застывающего при местных морозах. Ранее Боппосов рассказывал, что для изготовления статуй вначале создает каркас из арматуры, который уже и облепляет быстро застывающим навозом

«Русский Еврей»