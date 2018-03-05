Польская «Фаланга». Кто в Польше работает в интересах Кремля

Польская праворадикальная партия «Фаланга» тесно сотрудничает со «Сменой», из противоположенного идеологического лагеря, на почве крайнего антиамериканизма и поддержки твердого курса президента Путина.

Участие граждан Евросоюза в провокациях (или даже терактах) против других стран ЕС на территории Украины? Еще месяц назад это могло бы показаться абсурдом, но сейчас становится реальностью, пишет Елена Бабакова на страницах «Европейской Правды».

На днях Агентство внутренней безопасности Польши заявило о задержании трех человек, подозреваемых в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде 4 февраля. Задержание произошло в сотрудничестве с СБУ. В отношении двух из них – тех, кого идентифицировали как поджигателей – пока применен трехмесячный арест, одного отпустили под наблюдение полиции. Теперь следователи изучают международные контакты подозреваемых.

О том, что за провокацией с «коктейлем Молотова», которая добавила проблем в отношения Украины и Венгрии, стоят иностранцы, стало известно вскоре после поджога.

Тогда председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что к делу причастны граждане одной из стран ЕС, а 21 февраля назвал конкретные имена: 21-летнего Адриана Марглевского из Кракова и 25-летнего Томаша Рафала Шимковьяка из Быдгощи. Оба являются членами праворадикальной неофашистской группировки «Фаланга», которая громко заявила о себе в Польше сразу после начала российской агрессии на Донбассе.

Само название «Фаланга» уходит корнями в историю межвоенного польского националистического движения. Современные «фалангисты» тоже маршируют под лозунгами «Сильный народ и великая родина» и «Великая католическая Польша».

Однако есть и принципиальное отличие – они полюбили путинскую Россию.

«Фаланга» позиционирует себя как группировка, действующая в интересах создания альтернативы доминирующей в Польше «евроатлантической повестке». Через свой медиаресурс Х-портал «фалангисты» призывают бороться с «американским империализмом», «сионистским диктатом» и поддерживать народы, страдающие от инициированных США и Израилем конфликтов.

Если межвоенная «Фаланга» достаточно остро выступала против левых, то современной группировке левые не мешают – «Фаланга» поддерживает тесные связи с польской прокремлевской партией «Смена», исповедующей ультралевую идеологию. Две польские партии, принадлежащие к противоположным идеологическим лагерям, объединяют крайний антиамериканизм и поддержка твердого курса президента Путина.

Лидером «Фаланги», как и главным редактором Х-портала, является Бартош Бекер, молодой выпускник политологии, также симпатизирующий Путину и противник НАТО, который не прочь как надеть георгиевскую ленту, так и попугать поляков «бандеризмом». Сам он представляется «независимым журналистом», который якобы пытается «уравновесить господствующий в польских СМИ проамериканский дискурс». В 2013 году по приглашению правительства Башара Асада Бекер посетил Сирию, в феврале 2014-го поехал на Майдан, где настойчиво выискивал портреты Степана Бандеры.

Резонанс в Польше получили его поездки на Донбасс весной и летом 2014-го, когда Бекер записал интервью с главарями так называемой «ДНР» и провел панель о народных революциях. Во время митинга сепаратистов в Донецке летом 2014-го Бартош Бекер заявил: «Я не являюсь представителем польского проатлантического правительства. Я представляю польский народ, выступающий против присутствия террористов из НАТО в Польше». Вместе с лидером группировки на восток Украины в тот период приезжали по крайней мере еще несколько «фалангистов».

Одного из них – Дариуша Леманского – разыскивает польская прокуратура за участие в незаконном зарубежном вооруженном формировании. Однако пока Леманский, как и другой «фалангист» Давид Гудзец, находятся за пределами Польши.

В августе 2014 года возглавляемая Бекером «Фаланга» под флагами ДНР и ЛНР протестовала под украинским посольством в Варшаве против «еврейского фашизма» у власти в Киеве и призвала защитить «новороссийскую общественность» от Порошенко. А уже в октябре украинские пограничники запретили нескольким представителям «Фаланги» въезд в Украину сроком на три года.

Бекер тогда хвастался запретом на «Фейсбуке», и к фото с печатью добавил подпись: «Интересно, что дольше продержится – этот запрет или президент Порошенко?» Тогда Х-портал написал, что украинская власть создает черные списки из тех, кто не разделяет «официальную пропаганду Киева» о конфликте на Донбассе.

Портал до сих пор уделяет большое внимание событиям в Украине.

В своих публикациях «фалангисты» проводят прямые параллели между событиями на Волыни в 1943-44 и политикой Киева на Донбассе, называя АТО «геноцидом».

Конечно же, публикациями в интернете дело не ограничивается.

«Фалангисты» действительно работают над разжиганием розни, подливая масла в огонь споров между Украиной и Польшей.

Чтобы уберечь поляков от «возможной агрессии бандеровцев», летом 2015 года «Фаланга» даже анонсировала создание милитаризированных патрулей в Юго-Восточной Польши, которые будут охранять границу от «ночных бандеровских рейдов». И хотя соответствующее видео, выложенное в интернете, подтверждает факт нарушения польского законодательства – потому что граждане не могут дублировать функции пограничников или других силовых структур, – его участники остались на свободе.

Помимо контактов с партией «Смена», Бекер некоторое время даже был заместителем ее лидера Матеуша Пискорского, который уже больше года находится под арестом по обвинению в шпионаже в пользу России.

«Фаланга» поддерживает и другие интересные персональные контакты. В прошлом году известный борец с «бандеризмом» ксендз Тадеуш Исакович-Залеский организовывал в Кракове День памяти жертв геноцида поляков на Восточных кресах и пригласил Бекера в почетный комитет мероприятия. Среди членов комитета оказались также вице-министр юстиции Патрик Яки и рэпер Мацей «Птах» Пташник, автор «хитов» «Косово сербское» и «Ненависть к полиции».

Однако «Фалангу» интересуют не только митинги и постановочные рейды в военной форме.

Так, деятели организации заинтересовались возможностью стать частью Войск территориальной обороны, которые Польша решила создать в 2016 году для противодействия возможной российской угрозе.

К этим войскам должно было присоединиться, в частности, краковское «Общество единица стрелецкая 2039», где из 80 членов по крайней мере несколько являются участниками «Фаланги» или имеют связи со «Сменой». В частности, соучредитель «единицы» Михал Прокопович летом 2016-го участвовал в демонстрации против проведения саммита НАТО в Варшаве.

«Стрельцам» даже удалось принять участие в натовских учениях «Анаконда», однако после огласки в СМИ Министерство обороны Польши решило ограничить сотрудничество с организацией.

Теперь прокремлевская организация из Польши вышла на международный уровень. Участие «фалангистов» в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде открывает новую страницу в и без того уже непростой истории провокаций, совершенных против нацменьшинств или иностранных диппредставительств в Украине.

Если раньше фразы украинских чиновников о «кремлевском следе» многие воспринимали как отговорку, то репутация «Фаланги» не дает повода сомневаться в прямом заказе из Москвы.

Очевидной стала опасная тенденция: желая поссорить Киев с западными соседями, Москва будет играть не только ресурсами, имеющимися на территории Украины, но и привлекать граждан других стран.

Почему Кремль для провокации в Ужгороде решил использовать именно польских граждан?

Редактор портала polukr.net Дариуш Матерняк в комментарии «Европейской правде» отметил, что акция могла иметь целью использовать состояние польско-венгерских отношений, которые в последнее время позиционируются как особенно дружественные. «Возможно, акция должна была стать проявлением «братской помощи» поляков «угнетенным бандеровской властью» венграм. И не стоит исключать того, что просчитывался также побочный эффект – ухудшение польско-украинских отношений».

Было ли это спланированным намерением или нет, но события в Ужгороде действительно способны повысить напряженность в отношениях Украины и Польши.

Для этого достаточно, чтобы украинская сторона начала использовать ужгородский инцидент как аргумент в публичном диалоге с Варшавой. Такая стратегия вполне соответствует ожиданиям организаторов ужгородского нападения, а значит, может стать основой для новых и новых провокаций. Поэтому политикам с обеих сторон границы следует учитывать это и тщательно взвешивать высказывания.

При этом на «венгерском фронте» не стоит ждать перемен.

Оперативное расследование поджога так и не разрядило напряженную атмосферу между Киевом и Будапештом – уже после объявления о задержании поляков произошел очередной поджог организации венгров. Несмотря на аресты в Польше, Будапешт по-прежнему возлагает ответственность за эти события на Киев. И хотя в первых заявлениях представители союза венгров выражали уверенность, что их офис взорвали не украинцы, уже через два дня их позиция изменилась.

Венгры предпочитают не замечать очевидных связей нападавших с Москвой, а в последний день зимы появилось заявление о том, что к теракту в Ужгороде привела антивенгерская кампания в Украине.

Поэтому не стоит надеяться, что даже объективное расследование заставит Виктора Орбана отказаться от давления на Украину.

Елена Бабакова, «Европейская Правда»