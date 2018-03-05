«Нафтогаз» не видит оснований для разрыва контрактов на транзит газа

В «Нафтогаз» внимательно изучают полученную от «Газпрома» информацию о расторжении контрактов. Основным приоритетом для «Нафтогаз» является выполнение своих обязательств как перед украинскими гражданами, так и перед европейскими партнерами.

«Нафтогаз Украины» подтвердил получение от российского ПАО «Газпром» информации о расторжении газовых контрактов. Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко, информирует «112 Украина».

«Недавно мы получили информацию от «Газпрома» касательно их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или расторжения контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины», – сказал Витренко.

«Мы тщательно изучаем эту информацию, можем со своей стороны пока отметить, что, во-первых, для нас важным является сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинским потребителям, так и европейским. Поэтому любые действия, которые могут угрожать этому, — они не будут положительно восприняты с нашей стороны и не будут поддержаны. Эта информация касается только намерения «Газпрома» обратиться в арбитраж», – добавил он.

Сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания официально направила уведомление «Нафтогазу Украины» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Позже Витренко заявил, что у «Газпрома» нет оснований для расторжения контрактов на транзит газа.

«Наша позиция заключается в том, что мы не видим пока оснований для расторжения договора на транзит. Мало того, те объяснения со стороны «Газпрома» и те предложения, которые они делают касательно пересмотра контрактов и даже условий расторжения этих контрактов, для нас неприемлемы», – сказал он.

«112 Украина»