В Германии возмущены отказом «Газпрома» от поставок газа в Украину

Демарш «Газпрома» с разрывом газовых контрактов с «Нафтогазом» вызывает обеспокоенность в Германии и ЕС. Возникают вопросы о надежности российского концерна, как коммерческого партнера.

В Берлине крайне обеспокоены решением российского «Газпрома» разорвать контракты с НАК «Нафтогаз Украина». Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, передает «Укринформ».

«Федеральное правительство восприняло с беспокойством сообщения о том, что Газпром намерен разорвать свои договора с украинским Нафтогазом, еще большую обеспокоенность вызывает то, что поставки газа в Украину не осуществляются», – сказал Зайберт.

При этом он напомнил, что есть два решения Стокгольмского суда по спору между двумя энергокомпаниями – от конца декабря и конца февраля. В Берлине убеждены, что сейчас обе компании должны выполнять эти решения, в которых прописаны права и обязательства сторон.

«Если Газпром хочет преждевременно объявить о разрыве контрактов, это вызывает раздражение не только тут, в Германии, но и в других странах ЕС, и в Еврокомиссии», – подчеркнул Зайберт.

По его словам, в интересах ЕС, а также России и Украины, чтобы они выступали надежными партнерами в вопросе обеспечения Европы газом, чтобы была гарантирована непрерывность и безопасность.

Представитель Меркель приветствовал как позитив то, что еврокомиссар Марош Шевчович сейчас пытается разрешить этот конфликт, контактируя с обеими странами. В «тесном контакте» со всеми сторонами переговоров находится и федеральное правительство и поддерживает все шаги, которые смогут привести к урегулированию, заверил его представитель.

Впрочем, связи между сложившейся ситуацией и проектом «Северный поток 2» правительство ФРГ не видит, продолжая настаивать, что это сугубо экономический проект. Решающим тут является, чтобы были соблюдены все правовые и национальные законодательства – европейские, международные и, конечно, отдельных стран, заявил Зайберт.

Одновременно представитель канцлера напомнил, что Берлин всегда был убежден, что и немецким, и европейским интересам отвечает то, чтобы Украина продолжала далее играть роль страны-транзитера для российского газа в Европу.

«Укринформ»